Medaglione con Federico da Montefeltro sequestrato e riconsegnato al Comune

Grazie alla "segnalazione di un privato cittadino" i carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale di Firenze, in un’inchiesta coordinata dalla Procura di Milano, sono riusciti a recuperare "un medaglione con busto di Federico da Montefeltro Duca di Urbino, attribuito a Domenico Rosselli" scultore del 1400, "del diametro di 50 centimetri, trafugato alla fine degli anni ‘70".

L’opera, come si legge in una nota autorizzata dal procuratore di Milano Marcello Viola, è stata restituita "dal Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc) di Firenze al Sindaco di Firenze", dopo che è stata individuata quando era stata "messa in vendita, su un sito web di una società che si occupa di commercio di arte antica, in seguito alla segnalazione pervenuta".

È stato accertato che quel medaglione "coincideva per caratteristiche, modellato, formato e una serie di micro-irregolarità e venature del marmo proprio al tondo che risultava essere stato asportato, tra il 1976 e il 2000, dalla facciata lato Nord della villa del Complesso di Rusciano, di proprietà del Comune di Firenze".

E un sopralluogo degli investigatori ha permesso "di riscontrare la perfetta compatibilità del bene con l’alloggiamento circolare di circa 80 centimetri spoglio, presente nella facciata nord della villa". C’è stato, poi, "il riconoscimento del bene da parte di un funzionario storico dell’arte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Provincie di Prato e Pistoia e l’esame tecnico scientifico eseguito presso l’illustre Istituto del ministero della Cultura, l"Opificio delle Pietre Durè di Firenze".

Gli accertamenti investigativi, viene chiarito, "hanno consentito – concludono – di appurare l’estraneità ai fatti per i soggetti coinvolti trattandosi di acquisti in buona fede".