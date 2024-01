"Medaglie d'onore per militari deportati: il Giorno della Memoria celebrato con musica e riflessione a Firenze"

Medaglie d’onore per quattro militari deportati in Germania durante la Seconda guerra mondiale. Cerimonia, ieri, al Conservatorio ‘Luigi Cherubinì’ per consegnare il riconoscimento ad Anchise Citti, Elio Cocchi, Siro Giani e Bruno Vasarri. Inoltre giovani musicisti tedeschi e italiani hanno unito le proprie competenze per poter ricordare questa giornata attraverso un concerto.

"Il Giorno della Memoria è un momento importante, dovrebbe durare 365 giorni l’anno. Dovremmo interrogarci su come riusciremo in futuro a trasfondere in cultura e istruzione questo concetto, questo modello di memoria che significa responsabilità, conoscenza della storia, rigore morale", ha detto il prefetto Francesca Ferrandino durante l’evento. "Giovani tedeschi hanno suonato con colleghi italiani, si parla di pace, armonia e lo si fa attraverso la musica. La musica unisce i popoli, non c’è lingua o distinzione", il commento della presidente Rosa Maria Di Giorgi. La rettrice dell’Università, Alessandra Petrucci, ha voluto salutare con particolare affetto i ragazzi "che mettono a disposizione la loro competenza per celebrare una giornata importante, che stempera nella musica il sapore amaro della memoria". Tra i messaggi quello del presidente della Comunità ebraica di Firenze, Enrico Fink, secondo cui il "Giorno della Memoria è un appuntamento fondativo del vivere insieme come collettività".

Alla cerimonia di ieri al Cherubini era presente anche l’assessore al Welfare Sara Funaro, secondo cui "bisogna combattere contro l’indifferenza. Più ci si allontana nel tempo e più il rischio dell’indifferenza diventa sempre più forte".

A.P.