McCraven Così suonerà il Jazz di domani a Fiesole: Candidato ai Grammy

Nato in Francia, ma cresciuto nella Pioneer Valley del Massachusetts da una famiglia di musicisti, Makaya McCraven è un fine sperimentatore, un batterista e percussionista talmente avanti da essere considerato uno scienziato del beat. Ne avremo conferma domani alle 21,30 nel concerto che il musicista parigino, classe 1983, terrà al Teatro Romano di Fiesole. In programma la presentazione dell’ultimo album, "In these times", candidato a tre Grammy Awards, una raccolta di composizioni ispirate tanto alle lotte culturali quanto dall’esperienza personale di McCraven come prodotto di una comunità di musicisti multietnica e proletaria. Makaya ha studiato jazz all’Università del Massachusetts sotto la guida di luminari come Archie Shepp, Marion Brown e Yus ef Lateef, in seguito ha sviluppato il suo stile nella fiorente scena di Chicago, dove il batterista e produttore d’avanguardia è diventato un punto di riferimento mettendo in mostra un talento multiforme. Con il suo sound ficcante e visionario Makaya continua a sgretolare le consuetudini del sound afro americano creando i presupposti per un jazz urbano del futuro e dei nostri giorni. Info: Biglietteria Musei di Fiesole 055.5961293.

Giovanni Ballerini