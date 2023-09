MC, celebrati i cento giorni di presidio

Erano in più di duecento i lavoratori della ditta RL2 (in passato incaricata da Mondo Convenienza di trasportare e montare i mobili) che si sono ritrovati l’altra sera per “celebrare“ i cento giorni di sciopero davanti ai cancelli di via Gattinella. "Con lo sgombero volevano fare macerie del nostro presidio – hanno dichiarato –. Il risultato è stato l’opposto, con un intero territorio che ancora una volta è tornato ad abbracciare i lavoratori in sciopero. La lotta è più viva che mai. E la manifestazione di sabato al punto vendita di Prato aprirà una mobilitazione contro Mondo Convenienza, con proteste in più di 15 città da nord a sud. Il tavolo nazionale del 15 settembre, da cui saranno esclusi i rappresentanti dei lavoratori in sciopero, dovrà tenerne conto. Basta rinvii e ambiguità. La soluzione può essere solo una: applicazione del contratto nazionale della logistica".

"L’obiettivo della lotta – spiegano in una nota – è fare negli appalti Mondo Convenienza quello che il Parlamento si è di nuovo dimostrato disinteressato a fare per il Paese: abolire il lavoro povero e le paghe da fame oggi previste dal Ccnl Multiservizi (6,80 euro lordi). Da qui solo può partire un cambiamento che riguardi anche orari di lavoro e sicurezza. La lotta continua fino al ripristino dei diritti negli appalti Mondo Convenienza e al ritiro dei 25 licenziamenti contro chi ha avuto il coraggio di ribellarsi allo sfruttamento ed al caporalato".