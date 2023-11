Mazzeo serra le fila dei democratici: "Europee, ogni candidato porta voti. Le rendite di posizione? Sono finite"

Presidente Mazzeo, il potere del Pd scricchiola? Perché?

"Partiamo da un presupposto: la parola ‘potere’ mi piace declinarla come verbo, non come sostantivo. La responsabilità del Pd è quella di poter cambiare in meglio la vita delle persone grazie alla sua azione di governo. In Toscana questo è significato poter permettere a migliaia di famiglie di avere i nidi gratis, poter costruire nuovi ospedali, investire sul miglioramento dei servizi pubblici, sulla sanità pubblica e sulla sostenibilità delle città. Non si può ragionare con schemi che valevano 20 o 30 anni fa. Alle elezioni, non solo in Toscana, non esistono più rendite di posizione eterne e ogni realtà può essere contendibile. La chiave del consenso sta nella qualità delle scelte di chi governa e nella capacità di saper dare isposte adeguate alle richieste dei cittadini. E da questo punto di vista non mi pare che la destra al governo stia mantenendo le promesse fatte, anzi".

Come legge l’esito della difficile partita della Fondazione Cr? Venuto meno il candidato appoggiato anche da sindaco e governatore, c’è stato un confronto serrato con il nome appoggiato dalla Curia.

"Bernabò Bocca, a cui va il mio augurio di buon lavoro, raccoglie un’eredità pesante: Luigi Salvadori ha lavorato tanto e bene facendo della Fondazione un punto di riferimento per tutta la Toscana in tanti progetti di sostegno e sviluppo. Non credo che la scelta sia stata fatta contro chi governa Comune e Regione e sono sicuro che la proficua collaborazione che abbiamo sempre avuto proseguirà".

Che significato hanno le elezioni a Firenze nel Pd?

"Firenze ha un grande valore simbolico, per questo dobbiamo lavorare tutti per vincere"

Lei le primarie le ritiene utili?

"La segreteria cittadina ha indicato un percorso chiaro: se al termine di questo percorso ci saranno le condizioni per una candidatura unitaria bene, altrimenti le primarie non sono un demone. A patto che, dal giorno dopo, si lavori poi tutti insieme per sostenere chi le vince".

Europee, Giani con il nostro giornale è stato piuttosto chiaro: serve un candidato unitario per non perdere voti. È pronto a farsi indietro?

"Noi abbiamo bisogno dell’ Europa immaginata da David Sassoli, della lotta alle disuguaglianze, della transizione ecologica, delle opportunità per le nuove generazioni. Per farlo serve un grande risultato del PD: non dico di nuovo il 41%, ma l’asticella va messa almeno al 25% a livello nazionale e al 35% in Toscana. Se ci limitassimo a pensare che si possa al massimo eleggere un europarlamentare sarebbe un segno di debolezza. Ecco perché vanno messe in campo le migliori candidature per allargare il consenso. Abbiamo tanti profili di bravi amministratori che possono farlo e il tema quindi non è se io o altri saremo o meno candidati, ma che tutti lavoriamo alla costruzione di una lista forte. Alle Europee ci sono tre preferenze, non una, quindi più candidature non sarebbero in contrapposizione"