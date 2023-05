Maxi sequestro di droga Indagato per lo stupro Ora è dentro per la coca

FIRENZE

Era finito agli arresti domiciliari per la presunta violenza sessuale nei confronti di una turista canadese avvenuta in un ristorante del centro di Impruneta, ma adesso è in carcere, per essere stato trovato dall’infallibile fiuto del cane Ebryl della guardia di finanza, con più di un chilo e mezzo di cocaina purissima, una pistola e 25mila euro avvolti nelle lenzuola del suo letto.

K.P., 26enne dell’Impruneta, è finito in manette nei giorni scorsi, assieme al fratello. Erano stati fermati a un controllo della finanza in strada, nel paese chiantigiano. Controllo probabilmente non casuale: alla vista del cane, i due soggetti hanno provato a cambiare strada, ma hanno finito per insospettire ancora di più le fiamme gialle. Il fiuto del cane ha fatto il resto.

Ma, seguendo forse un filo che può portare a qualcosa di molto grosso,i militari hanno guidato l’olfatto di Ebryl verso un altro clamoroso arresto con un ingente quantitativo di droga sequestrato.

Mercoledì pomeriggio, i finanzieri hanno intimato l’alt, in via Pampaloni, a una Audi A3 di colore bianco. A bordo c’erano due albanesi, nel cui curriculum spiccavano precedenti per traffico di importanti quantità di stupefacenti. Il sospetto che anche stavolta stessero trasportando droga era forte, e così il cane antidroga della guardia di finanza si è nuovamente attivato. I sospetti si sono rivelati subito fondati perché E.V., 35 anni, nervosissimo al controllo, aveva creato un doppiofondo nel bracciolo della sua Audi, un nascondiglio che si poteva aprire soltanto grazie ad un meccanismo elettronico. Nel vano segreto dell’A3, dentro una busta gialla del supermercato, circa 140 grammi di cocaina. Il ritrovamento, oltre a confermare lo spunto investigativo, ha suggerito alle fiamme gialle di perquisire anche l’abitazione di E.V., situata a Novoli. Qui, in un mobile della cucina, sempre con l’ausilio del quattrozampe, sono stati trovati due panetti da più di un chilo l’uno, contrassegnati dal marchio "888". In casa anche un bilancino di precisione e una macchina per fare confezioni sottovuote: un ’kit’, secondo gli investigatori, finalizzato all’attività di spaccio. Su disposizione del pm Sandro Cutrignelli, l’albanese è stato tratto in arresto. Non sono invece emerse responsabilità del connazionale che si trovava in auto con lui, e questi è stato rilasciato.

ste.bro.