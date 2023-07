Maxi rogo nell’ex fabbrica In fiamme l’hotel dei disperati Via alle verifiche sull’amianto

di Sandra Nistri

Fumo nero, visibile da diverse centinaia di metri di distanza, proveniente da quella che, da molti anni, è considerata una vera bomba igienico-sanitaria oltre che sociale. Pronta, in ogni momento, a scoppiare. Ieri, intorno alle 13, un incendio è divampato in un edificio industriale dismesso in via del Termine che, da tempo, è occupato da un numero variabile e imprecisato di persone. Le fiamme hanno interessato circa 100 metri quadrati di rifiuti sparsi all’interno dell’edificio ed i vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, due autobotti e automezzi in supporto, hanno dovuto operare diverse ore, recandosi anche più volte a fare rifornimento di acqua, per l’intervento di spegnimento e la successiva bonifica. Sul posto anche carabinieri, polizia, protezione civile e polizia municipale di Firenze oltre ai mezzi di soccorso che, per fortuna, non hanno dovuto però operare. Al momento dell’arrivo dei vigili del fuoco, all’interno della struttura non erano presenti infatti persone ma, come dimostrano eloquentemente le vettovaglie ed oggetti presenti, l’area rappresenta da tempo un rifugio per disperati, ‘invisibili’ che vivono in situazione di estremo degrado.

"Tutti i giorni vediamo persone – racconta una dipendente di una ditta di via Fanfani che si affaccia sull’area – non è possibile dare un numero esatto ma, direi, almeno un centinaio di persone. Abbiamo visto donne, uomini e anche bambini. La situazione è stata segnalata da anni sia dalle aziende che dalle famiglie che vivono qui, costrette a convivere sempre con una enorme discarica". In effetti il colpo d’occhio sia dalla parte di viale XI Agosto che su via Fanfani è impressionante: per terra c’è un tappeto ininterrotto di rifiuti, senza soluzione di continuità. Materiali tra i più diversi quelli accatastati, dai mobili e arredi per la casa ai vestiti, dai materassi (tantissimi) ai divani e a bidoni delle più diverse fogge adagiati insieme a carrelli della spesa e a tantissime bottiglie.

Nella logica della ‘finestra rotta’, che vuole che in una situazione già degradata sia più probabile che si verifichino atti vandalici, l’area degli ex edifici industriali è poi diventata una piazza privilegiata per gli scarichi abusivi: da anni i residenti in zona denunciano l’arrivo in orario serale e notturno di mezzi che scaricano sacchi contenenti spesso inerti e materiali da costruzione oppure sfalci provenienti da potature. O, ancora, mobili da smaltire per un trasloco effettuato. I timori dal punto di vista sanitario non si limitano però alla presenza, evidente, dei rifiuti: l’incendio di ieri ha fatto tornare alla ribalta il problema della sospetta presenza di amianto.

I vigili del fuoco hanno allertato Arpat ma ieri non sono state emanate ordinanze specifiche per l’eventuale rischio ambientale: la nube scura che si è sollevata dall’ex fabbrica ha spaventato però chi vive nei dintorni. Nonostante le temperature torride hanno mantenuto però le finestre chiuse. Dopo gli sgomberi dell’ex hotel Astor e quello di appena due giorni fa di Villa Pepi il problema delle occupazioni e della loro gestione resta poi più che mai attuale: negli edifici tra viale XI Agosto e via del Termine, fra l’altro, in più occasioni erano stati murati gli accessi ma questo non aveva impedito nuovi ingressi. La rimozione dei rifiuti, poiché l’area è privata, non compete al Comune. Il problema da più anni denunciato anche in sopralluoghi di esponenti politici, tra l’altro il parlamentare Fdl, Giovanni Donzelli nel 2018, però resta.

"Ho più volte portato all’attenzione le condizioni dell’edificio e i rischi dell’abbandono incontrollato di rifiuti al suo interno – tuona Matteo Chelli consigliere del quartiere 5 Fdi - Ho presentato esposti in procura e prefettura. Mi chiedo solo se sia corretto, ancora una volta, curare anziché prevenire".