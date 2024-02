Maxi rissa, Sollicciano è nel caos. Interrogazione al ministro Nordio

di Pietro Mecarozzi

Tutto è nato da una precedenza non data e da un turno per la visita medica ’fregato’ all’altro detenuto. È scoppiata così, per una banale diverbio, la maxi rissa di lunedì che ha coinvolto una ventina di detenuti albanesi e nigeriani e alla quale è seguito un incendio nella settima sezione. Approfittando dei disordini, alcuni detenuti hanno anche cercato di forzare il cancello dell’atrio e rotto il plexiglass di protezione. La situazione è poi rientrata, grazie all’intervento dei poliziotti che sono poi riusciti faticosamente a ripristinare l’ordine e la sicurezza e a chiudere le celle della settima sezione, aiutati da colleghi arrivati da altri istituti di pena. Cinque di loro, tuttavia, sono rimasti feriti.

"Non mi sorprende, Sollicciano è diviso in gruppi etnici e non tutti convivono pacificamente", spiega Juan, ex detenuto del penitenziario fiorentino, difeso dall’avvocato Elisa Baldocci. "Ci sono le bande – continua –, le celle sono i loro covi. Quando c’è una mancanza di rispetto, oppure attriti pregressi nati al di fuori dal carcere, si arriva allo scontro, che è difficile da fermare, anche per gli agenti".

Una situazione esplosiva quindi, che manca anche di anticorpi: le criticità strutturali e la carenza di personale, confermate dalla direttrice dell’istituto penitenziario Antonella Tuoni, non possono fare altro che peggiorare la situazione.

"In alcune sezioni è anarchia – svela Antonio, recluso a Sollicciano per sei mesi e difeso dall’avvocato Mascia D’Antona –, molti detenuti riescono anche a farsi la grappa con la frutta in putrefazione, per poi berla o barattarla per qualche pacchetto di sigarette".

Quello di lunedì è solo uno dei tanti episodi che si registrano nell’istituto. A ottobre, un detenuto peruviano è stato aggredito nella sua cella da un altro detenuto, "visibilmente ubriaco" si legge negli atti, senza un perché, prima con un coltello coltello e poi con il manico della scopa, usato come bastone e poi, una volta spezzatosi, come fendente.

La rissa di lunedì però ha segnato un punto di rottura. "A Sollicciano la situazione è molto grave: il ministero della Giustizia deve intervenire – tuona il deputato dem Federico Gianassi –. In questi giorni la direttrice dell’Istituto penitenziario di Firenze ha denunciato che l’appalto di ristrutturazione è fermo da febbraio 2023 e che l’organico della polizia penitenziaria è di 350 agenti anziché dei 566 della pianta organica, oltre ad aver ricordato le condizioni fatiscenti in cui si trova la struttura". E ancora: "Sollicciano richiede interventi strutturali e di organico urgenti. Per questo ho presentato un’interrogazione al ministero della Giustizia per chiedere le tempistiche degli interventi necessari e urgenti".

Oggi, per di più, alle 15 la responsabile Giustizia del Partito democratico, Debora Serracchiani, e lo stesso Gianassi hanno ottenuto l’audizione di Giovanni Russo, capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sulle tematiche relative alla situazione delle carceri con particolare riferimento alla gestione della salute mentale e al fenomeno dei suicidi.

Sul piede di guerra invece il sindacato Sappe col segretario regionale Francesco Oliviero, che sugli scontri di lunedì spiega: "Sono stati attimi di terrore e paura e solo grazie al personale che vive in caserma che sentito l’allarme si è precipitato sul posto si è riuscito a mettere in sicurezza il reparto".