Maxi murales in memoria della partigiana

Sarà inaugurato questa mattina alle 11 il maxi murale dedicato ad Anna Maria Enriques Agnoletti realizzato sulla parete esterna del liceo a lei intitolato, in via Madonna del Piano all’interno del campus universitario di Sesto, dove lo scorso autunno furono ritrovate scritte inneggianti al Fascismo. Era stata proprio la scuola, dopo la scoperta delle scritte, a proporre, insieme al Comune, di poter realizzare un murale e la proposta era stata accolta dalla Metrocittà che gestisce le scuole superiori. L’opera, realizzata da Skim su una superficie di quasi 400 mq, ripercorre le tappe della vita della partigiana, fucilata il 12 giugno 1944 a Cercina dopo essere stata torturata per giorni dagli aguzzini fascisti della Banda Carità.

Sandra Nistri