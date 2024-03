Maxi condomini Erp in via Faggi. Entro maggio inizieranno i lavori

Il progetto per la realizzazione dei condomini Erp all’interno dell’area verde di via Faggi-via Pertini è arrivato a uno step cruciale. La gara per l’affidamento integrato del servizio di progettazione esecutiva e dell’esecuzione della realizzazione del nuovo complesso di Edilizia residenziale pubblica per 63 alloggi "Pinqua", cofinanziato dal Pnrr e indetta da Casa Spa, stazione appaltante per conto del Comune di Calenzano, è stata infatti definitivamente aggiudicata il 25 gennaio scorso. Trascorsi i 35 giorni della fase di "stand still" (periodo a garanzia e trasparenza dell’appalto), nei prossimi giorni sarà sottoscritto il contratto con il soggetto che si è aggiudicato la procedura aperta alla quale hanno partecipato nove imprese. La gara è stata aggiudicata con un ribasso economico del 20% rispetto all’importo a base di gara, 14.103.505,90 euro, e con una riduzione del 30% sulla tempistica relativa alla progettazione esecutiva e all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto. Ciò porterà a una riduzione dei tempi di conclusione dei lavori, inclusa la demolizione del primo fabbricato Erp, previsti entro l’autunno del 2025. Tempistica utile per rispettare la scadenza prevista dal Pnrr, il 31 marzo 2026, ma anche per consentire di effettuare per tempo le operazioni di trasferimento degli inquilini dai vecchi ai nuovi alloggi. Proprio i ‘tempi stretti’ imposti dal copioso finanziamento di oltre 10 milioni di euro proveniente dal Pnrr aveva fatto dubitare sulla possibile riuscita dell’intervento (contro cui si è costituito un comitato formato da residenti dell’area in cui i nuovi alloggi saranno realizzati) ma, stando alle assicurazioni fornite dal Comune, non dovrebbero esserci problemi in questo senso. Il via è previsto comunque a breve: "L’inizio dei lavori – spiega infatti il sindaco Riccardo Prestini – dopo la fase di progettazione esecutiva, è stimato per il prossimo mese di maggio. Nelle prossime settimane convocheremo, insieme a Casa Spa che ringraziamo per il lavoro e il supporto, gli inquilini degli alloggi per illustrare le attività previste dal cronoprogramma". Questo progetto – commenta il presidente di Casa Spa Luca Talluri – "è importante perché rappresenta l’idea corretta e coerente rispetto al bando del PinQuA, che lo finanzia. Quindi essere un territorio che accetta l’idea di rigenerare urbanisticamente con una presenza significativa di Erp significa avere un’idea coraggiosa di rigenerazione".