Maxi antenna all’asilo Santa Brigida si ribella

La rivolta monta a Santa Brigida nel comune di Pontassieve. La causa di tutto, un’antenna che dovrebbe andare a servire la zona della tecnologia 5G. Ma che, al momento, non sta facendo altro che organizzare - giorno dopo giorno - una protesta destinata a crescere. La questione nasce dal progetto che prevede l’installazione dell’antenna - circa 30 metri di altezza - in una zona centrale del paese, una sorta di terrazza panoramica sulla vallata.

Un percorso - già, peraltro - finanziato con fondi Pnrr e che, proprio per questo, viene portato avanti da un consorzio che riunisce le principali compagnie telefoniche. Proprio a causa della natura del finanziamento, infatti, non è previsto che vi operi solo una compagnia. Al momento tutto è in fase embrionale. Esiste solo una pec, nella quale viene indicato una sorta di cerchio che racchiude l’area dove il consorzio vorrebbe sistemare l’antenna. Il problema è che quel confine corrisponde con il centro della frazione. Da qui la protesta dei cittadini. Che, di fatto, non sono contrari all’antenna ma alla sua ubicazione che all’atto pratico, sarebbe proprio adiacente all’asilo del paese. "Ancora non ci sono state interlocuzioni dirette - dice il vicesindaco di Pontassieve, Carlo Boni -. Il cerchio che è stato indicato dal consorzio corrisponde con il cuore della frazione e questo è ciò che non vogliono gli abitanti. I quali non è che non vogliono l’antenna ma non la vogliono accanto all’asilo". Il comune è al lavoro e la data chiave è quella del 7 settembre.

"Quel giorno - dice Boni - come Amministrazione dovremmo dare una risposta su eventuali zone alternative. Noi indicheremo al consorzio luoghi di proprietà dell’Amministrazione, dove potrebbe essere possibile sistemare l’antenna e che siano al di fuori del centro del paese. Confido che ci vengano incontro".

Leonardo Bartoletti