Maturità Il rito dei 100 giorni Festa in spiaggia per trentamila

di Linda Coscetti Firenze Il conto alla rovescia che ogni studente delle superiori ha in vista dell’esame di maturità, ha segnato ieri cifra tonda. Cento giorni alla fatidica prova e puntuali anche quest’anno, ragazzi e ragazze di licei fiorentini e istituti tecnici hanno abbandonato le aule per raggiungere la Versilia, il litorale dell’irrinunciabile rito dei “cento giorni”. Il rito scaramantico, tutto locale, è sempre lo stesso ormai da decenni e si tramanda di generazione in generazione. Consiste nello scrivere sulla sabbia il voto con cui si spera di chiudere le scuole superiori , maggiorato di dieci voti, perchè la leggenda narra che quei dieci se li porti via il mare. E’ usuale anche lanciare del sale in mare, chiudere gli occhi e sperare, come si fa con ogni desiderio, mentre il flusso del mare si porta via i due numeri. E così è stato anche ieri mattina. Viareggio, il mare più facile da raggiungere in treno dai fiorentini di città e provincia, è stata la mèta di decine di comitive di studenti la stima è di trentamila giovani provenienti da tutta la regione), assenti e giustificati dalle lezioni per non perdersi lo storico appuntamento. Anche se, nonostante le tradizioni e...