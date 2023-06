Maturità a Firenze, studenti soddisfatti dopo la prima prova di italiano

"Sono entrati a scuola cantando, per scaricare la tensione. Un clima bello, gli studenti soddisfatti della prima prova di italiano". Questo ci racconta una docente – che vuole restare anonima – fuori dal liceo classico e musicale Dante in piazza della Vittoria. È la prima persona che esce dai cancelli, attorno alle 13. "Sulle tracce - sottolinea - nessuna sorpresa, salvo Quasimodo, che non ci si aspettava". Esce un’altra professoressa, a passi svelti. "Devo andare, ho fretta. Le tracce? Scandalose. Soprattutto quella su Chabod, che non è nel programma di quinta". Quindi, arrivano i primi due studenti. Per consegnare il tema c’è tempo fino alle 15, ma loro, Marcos Poggi (in foto) e Chiara Bignamini, del liceo musicale, sono i primi ad uscire dalla scuola, attorno alle 13.15, con un bel sorriso stampato sul viso. "Ho finito relativamente presto, quattro ore ce le ho messe tutte", dice Marcos. "Le tracce non erano troppo entusiasmanti, ma nemmeno difficili. Spero che sia andata bene". "Ho scelto il tema sulla tecnologia. Per me – prosegue il maturando – la differenza tra hardware e software è un argomento molto interessante, che invita alla riflessione: bisogna usare il cervello quando si fanno certe cose con i computer". Sorridente e sollevata anche Chiara. "È bello aver finito, non è stato però così stressante. Le tracce andavano bene, gli argomenti erano molto diversi tra loro, c’era possibilità di scegliere". Dopo di loro, escono alla spicciolata anche altri studenti. Tra le tracce preferite quella che parte dal brano di Piero Angela, ma anche l’Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp. "Ci ho messo tanto per scrivere il tema, a tratti mi è risultato noioso, ma credo sia andata bene. La scuola ci ha preparato abbastanza per la prova di italiano", ci dice un ragazzo della quinta con le idee chiare sul futuro. "Finita la maturità voglio fare il conservatorio. Suono la chitarra e voglio continuare per costruirmi una carriera musicale". Oggi la seconda prova per i circa ottomila studenti della provincia di Firenze e un altro passo verso l’agognato diploma di maturità.

Monica Pieraccini