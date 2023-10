"Matthias Kirschnereit: un Maestro del Pianismo Tedesco a Firenze"

Tra i massimi esponenti del pianismo tedesco, Matthias Kirschnereit sarà solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta oggi e domani (ore 21) all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, nell’ambito del Festival dei concerti della Liuteria Toscana. Kirschnereit è presente da oltre tre decenni sulle scene internazionali. Ha all’attivo oltre 40 uscite discografiche, tra cui le registrazioni di tutti i concerti per pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart. Perfetto per esaltare le sue doti il “Concerto per pianoforte No. 17 in sol maggiore” di Mozart che ascolteremo in questo debutto fiorentino. Completeranno il programma la Sinfonia n. 8 in re maggiore per archi di Felix Mendelssohn-Bartholdy e la Suite Holberg op. 40 di Edvard Grieg.