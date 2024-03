"Matteo non ha idee, vuole solo poltrone per i suoi"

"Matteo Renzi ha deciso di iniziare la sua campagna elettorale a Firenze attaccando a testa bassa la giunta di cui il suo partito fa parte e dopo aver dichiarato per settimane che vi fosse una presunta decisione di escludere Italia Viva dalla maggioranza - inesistente - quando in verità voleva solo accordi formali per un po’ di poltrone da destinare ai suoi, senza mai porre un tema programmatico o politico. Andrea Ceccarelli, segretario Pd fiorentino, risponde così in una nota alle provocazioni lanciate dall’ex rottamatore. "Renzi stia sereno, noi non scenderemo al suo livello, ma continueremo a presentare ai fiorentini le nostre idee e le nostre proposte per la Firenze di domani e ad evidenziare quanto di buono fatto. L’amministrazione ha aumentato di molto le risorse destinate per il sociale in città, triplicato quelle per il polo della marginalità, realizzato le tramvie, sistemato decine di piazze, guidando una città che è tra le più avanzate in Italia dal punto di vista dei dati economici, occupazionali e dei servizi alla persona".