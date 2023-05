Matteo Nocentini passa a Italia Viva

"Siamo felici che Matteo Nocentini (in foto) ci rappresenti nel consiglio comunale: ha deciso di proseguire l’ impegno politico con i riformisti". Dicono Francesco Casini e Francesco Grazzini, rispettivamente responsabile enti locali e organizzazione di Italia Viva Toscana, in relazione al passaggio di Nocentini dal gruppo "Per Figline Incisa" ad Iv. "Il suo arrivo dimostra l’attrattività della nostra proposta – dicono - ed è un segnale di ripartenza per il gruppo nel Comune, che Nocentini avrà il compito di coordinare in attesa della fase congressuale annunciata da Renzi.