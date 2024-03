Matteo Aramini lascia il Consiglio

Matteo Aramini ha rassegnato le proprie dimissioni da consigliere comunale. Vicesindaco nella seconda giunta Calamandrei, nel dicembre 2022 aveva lasciato il Pd e con la lista civica Impruneta Futura si era candidato alle amministrative 2023 per poi diventarne capogruppo. Da ottobre fa parte di Azione. "Motivi personali e professionali" spiega con, ammette, molta emozione. "La candidatura a sindaco mi ha fatto entrare in contatto con tanti cittadini consolidando un legame che porterò per sempre nel cuore. La nostra squadra ha perso le elezioni per una manciata di voti, ma si è guardata alle spalle orgogliosa del segno lasciato in quei mesi". Lascia la lista "in ottime mani, di persone che continueranno il loro lavoro con il massimo dell’impegno e alle quali ho dato la mia disponibilità da membro esterno". Gli subentra Tommaso Orlandini.

Ma.Pl.