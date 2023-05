Mattarella al Palagiustizia La giornata dell’antimafia

FIRENZE

Con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il prossimo 27 maggio, in occasione delle cerimonie per il trentesimo anniversario della strage dei Georgofili arriveranno al palazzo di giustizia di Novoli le più alte cariche dello Stato: Margherita Cassano, Primo presidente della Corte di Cassazione, Silvana Sciarra, Presidente della Corte Costituzionale, il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo, il professor Francesco Palazzo.

Il “padrone di casa“, il presidente della Corte d’Appello, Alessandro Nencini, sta lavorando alacremente all’organizzazione dell’evento, facendo i conti con i tempi ristretti di durata del ricordo e gli standard di sicurezza da garantire. La cerimonia si terrà dalle 16 alle 17. Tempi brevi perché il Presidente Mattarella arriverà al palagiustizia in una giornata per lui molto intensa: prima, sarà infatti a Barbiana, per dopo aver fatto tappa a Barbiana, alla ventiduesima edizione della marcia, nel centenario della nascita di Don Milani.

Il ricordo alle vittime della strage si terrà nell’auditorium del palagiustizia, inaugurato qualche mese in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Sarà una sorta di chiusura della due giorni di celebrazioni per l’attentato, che si consumò alle 1.04 del 27 maggio, quando il Fiorino imbottito di un mix di esplosivo fece saltare la torre dei Pulci, provocando morte e distruzione. Cinque vittime e danni incalcolabili al patrimonio artistico degli Uffizi. Morironoo studente Dario Capolicchio e i quattro componenti della famiglia Nencioni, compresa la piccola Caterina, nata da appena cinquanta giorni.

Lei e la sorella Nadia, che di anni ne aveva appena nove, sono diventate il simbolo dell’atrocità di quella stagione. E non è un caso che sia stata chiamata “Tramonto“, come la poesia che giusto due giorni prima Nadia aveva scritto in classe, anche l’operazione che ha portato all’arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro. Che dei Georgofili e delle altre stragi del 1993 era stato uno dei mandanti. A Nadia Nencioni sono state dedicate anche le commemorazioni per i 31 anni dalla strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Falcone, la moglie, i tre agenti della scorta.

stefano brogioni