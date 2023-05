Mattarella a Barbiana e quella promessa lontana

Sabato 27 maggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Barbiana in occasione della tradizionale marcia che quest’anno ricorda i 100 anni dalla nascita di don Lorenzo Milani. Si chiuderà così un cerchio idealmente aperto nel 2015 quando, in occasione della presentazione di un francobollo dedicato alla Scuola di Barbiana, il Presidente ricevette nel suo studio privato in Quirinale una delegazione da Vicchio. Ne facevano parte, accompagnati dal sottosegretario allo Sviluppo Economico Giacomelli (artefice dell’emissione del francobollo), Roberto Izzo, allora sindaco di Vicchio, Nevio Santini, allievo di Don Milani, e Giovanni Banchi e Manrico Casini Velcha, rispettivamente presidente e coordinatore Progetti e relazioni esterne del Centro formazione e ricerca "Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana". Fu allora che Roberto Izzo invitò il presidente Mattarella a Barbiana "alla prima occasione utile" trovando, si legge nelle note dell’epoca, "gradimento da parte del Capo dello Stato". All’uscita del colloquio Izzo dichiarò: "Il colloquio è stato molto toccante e proficuo e ci auguriamo che il Presidente possa rispondere presto al nostro invito". Adesso, anche se non è dato sapere che ruolo abbia svolto quel lontano invito, l’occasione è arrivata: tra pochi giorni il Presidente salirà alla chiesetta di Barbiana. Quella riprodotta sul francobollo di allora, appartenente alla serie "il Senso civico".

Nicola Di Renzone