Mattagnanese, punto d’oro. E mercoledì c’è la Coppa

Nel campionato nazionale di calcio a 5 maschile di serie B girone C partita clou della tredicesima giornata è stato l’atteso derby toscano che è finito in parità. Futsal Prato-Mattagnanese Borgo San Lorenzo si è concluso 1-1 al termine di una bella partita ben giocata da due squadre che sono ai primi posti della classifica, rispettivamente seconda e terza. "Sul difficile campo del Futsal Prato - afferma il presidente della Mattagnanese Tommaso Quartani - abbiamo conquistato un ottimo pareggio. Una buona difesa ed eccellenti spunti offensivi che ci hanno permesso di trovare il momentaneo vantaggio. Arriva un giusto pari, che rende giustizia e merito a quello visto sul terreno di gioco e sarà un ottimo antipasto per la sfida secca di Coppa Italia, sempre sul campo del Futsal Prato mercoledì sera alle 21. Voglio elogiare tutto il gruppo giocatori per l’impegno, la capacità tecnica e l’attaccamento ai colori sociali".

Nel dettaglio la gara ha visto andare in vantaggio la Mattagnanese grazie ad un autogol su un corner insidioso del brasiliano Kaio. Il pareggio dell’Italgronda Futsal Prato è di un altro brasiliano, Pires. Questo pareggio, non inverte la rotta dei pratesi che, dopo la sconfitta per 6-4 contro il Balca Poggese, cercava un pronto riscatto che ha dovuto rimandare. Il pareggio però, rimane il punteggio più giusto che ha visto le due contendenti aggiudicarsi un tempo a testa. Il primo è della Mattagnanese che oltre ad essere andata in vantaggio, ha sprecato altre due buone occasioni. Seconda parte del match di marca azzurra pratese dove gli uomini dell’ex di turno mister Zudetich hanno cercato la vittoria. Degna di nota nel finale l’occasione di Nardi dei mugellani che, con il portiere in movimento dell’Italgronda, sfiora il raddoppio per un soffio. Nelle altre gare del girone pesante sconfitta della Sangiovannese che subisce 11 reti in casa dal Bagnolo. L’altro match, molto interessante e spettacolare, tra Pontedera e Boca Livorno finisce 2-2.

F. Que.