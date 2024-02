Mattagnanese, l’ora della verità. Domani sfida per le finali di Coppa

Una partita che vale una stagione. Domani sera alle 21 al palazzetto Gaddo Cipriani di Borgo San Lorenzo la formazione locale della Mattagnanese affronterà la Futsal Sangiovannese, in gara unica, nella finale del concentramento delle regioni Toscana, Emilia e Liguria della Coppa Italia di calcio a 5 Serie B. L’ingresso al pubblico sarà libero e gratuito. La vincente della sfida fra Mattagnanese e Sangiovannese accede alla Final Eight, fra le migliori otto d’Italia, per la conquista del trofeo nazionale di Coppa Italia in programma nel periodo di Pasqua a Policoro (vicino a Matera). Una particolarità del regolamento federale prevede che in caso di parità verranno disputati i tempi regolamentari, ma se la parità continuerà a persistere si qualifica la Mattagnanese di Borgo San Lorenzo perché meglio classificata in campionato alla fine del girone d’andata.

Da ricordare, nel turno precedente di Coppa Italia di calcio a 5 serie B, il successo memorabile della Mattagnanese che ha vinto 7-5 in trasferta sul difficile campo del Futsal Prato eliminando i lanieri. Era stata una partita incredibile, fantastica dei mugellani. Cuore, grinta e determinazione hanno fatto la differenza. Un primo tempo da manuale, sempre concentrati e motivati, chiuso in vantaggio dai mugellani per 3-0 con un calcio a 5 ad alto livello. Nella ripresa la reazione del Prato e gara equilibrata con molte reti e continui rovesciamenti di fronte. Alla fine la Mattagnanese esulta facendo sua la gara per 7-5.

Nel campionato nazionale di Serie B girone C la Mattagnanese è posizionata in un ottimo terzo posto dietro a Pontedera e Prato. Nelle ultime due partite ha ottenuto una brillante vittoria contro il Sant’Agata di Bologna per 3-2 con reti di Guidotti nel primo tempo e nella ripresa la splendida doppietta dei rossoverdi con lo scatenato Ed Daoudy e anche l’ottima prova del portiere Marco Becchi. Poi arriva l’imprevista e pesante sconfitta per 7-3 all’Estra Forum di Maliseti a Prato dove la Mattagnanese viene superata per 7-3 dall’Arpi Nova. Una sconfitta che la squadra del presidente Tommaso Quartani deve subito dimenticare e forse aveva già la testa rivolta al match importantissimo di domani sera al PalaCipriani di Borgo San Lorenzo contro la Sangiovannese in Coppa Italia. Servirà grinta e personalità davanti al numeroso pubblico che da sempre sostiene con passione e calore i mugellani.

Francesco Querusti