Materassi, pneumatici e sanitari Fattoria dei bimbi, nuovo appello

I bambini sono tornati a frequentare dopo la pausa estiva la fattoria didattica ‘L’altro asilo’, in via dell’Argingrosso, di fronte all’ex campo rom del Poderaccio, ma la discarica abusiva davanti all’ingresso permane; anzi, è pure aumentata di volume. Se ne lamentano i genitori, che lo scorso 2 settembre, dopo mesi di mail e pec per chiedere una definitiva soluzione al problema, avevano appeso dei cartelloni di protesta e si erano rivolti a La Nazione.

Gli uffici ambiente del Comune avevano risposto che l’intervento era già programmato nei giorni a venire. È stata inoltre annunciata la prossima modifica della viabilità in modo da rendere più difficoltoso raggiungere l’area, che a ora consente facili e veloci blitz notturni da parte degli incivili, e la volontà di intensificare i controlli, anche con l’utilizzo di telecamere.

"Abbiamo visto un giorno dei camion di Alia, ma non hanno portato via tutto; e nel frattempo i cumuli di rifiuti sono addirittura aumentati – dicono Francesca, Eleonora, Sara, Barbara e altri genitori al primo giorno di ripresa di questo meraviglioso spazio dove i bimbi possono crescere tra gli animali, imparando a vivere nella natura – Questo luogo è un fiore all’occhiello del quartiere, ma come fanno i nostri figli ad apprendere il rispetto per l’ambiente se ci sono davanti questi esempi negativi? Oggi i bambini iniziano a frequentare il progetto outdoor ‘Crescere in fattoria’, che abbiamo scelto perché l’educazione nasce dalla natura e si impara il rispetto per la terra… Promesse dal Comune tante, ma mantenute poche".

Alia informa che da lunedì scorso sta lavorando per rimuovere i cumuli di rifiuti abbandonati e l’intervento è ancora in corso. Nel frattempo si sono ripetuti gli abbandoni, che hanno costretto gli operatori a riniziare da capo.

Il tratto davanti alla fattoria è soggetto al passaggio di mezzi pesanti, perciò è necessario definire modalità e autorizzazioni con gli enti competenti per svolgere le operazioni in sicurezza, che inizieranno nel giro di alcuni giorni.

La direzione Ambiente fa sapere che ha chiesto il 7 settembre un intervento in urgenza e ieri ha svolto una riunione con Alia, direzione mobilità e polizia municipale per accelerare i tempi coordinando le esigenze di sicurezza e rapidità.

Carlo Casini