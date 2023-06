Matematica, piccoli geni Dalla scuola di Greve al concorso nazionale

Passione matematica per gli studenti della scuola media di Greve in Chianti. Che negli ultimi giorni di scuola sono approdati alle semifinali del concorso nazionale di matematica Kangourou. Tra gli studenti che si sono cimentati nella competizione hanno segnato il traguardo delle semifinali Duccio Caviglioli 1B, Giulio Pasquini 1B, Emanuele Marilli 1B, Pietro Tempesti 2C, Elena Boddi 2B. I ragazzi avevano superato la prima eliminatoria dell’Istituto cui hanno aderito 51 ragazzi. La semifinale si è tenuta all’Università di Pisa. Ad accompagnarli e seguirli durante l’anno scolastico, l’insegnante Assunta Licheri. "È stata un’esperienza straordinaria - dice Licheri – dal punto di vista educativo ed emotivo. L’iniziativa coinvolge gli studenti a tal punto da rivelarsi una tappa importante del percorso di crescita che stimola, appassiona, scatena interesse ed emozioni intorno al mondo del sapere e trasmette la consapevolezza della conoscenza nelle relazioni con il mondo esterno e i coetanei". I docenti di matematica e scienze del Comprensivo di Greve in Chianti che hanno collaborato sono Letizia Ulivi, Graziano Bellini, e Giuseppe Di Miceli.