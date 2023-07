Matassino, cambia la viabilità

Cambio di viabilità in via sperimentale nella frazione di Matassino. In occasione dell’avvio dei lavori per l’ampliamento della rotatoria su via Toti, il tratto di via Togliatti compreso tra via Einaudi e via Mameli (conosciuta anche come via Fornacina Brachetti) diventa a senso unico proprio verso Mameli. In direzione opposta dunque non sarà più possibile svoltare e utilizzare via Togliatti come "scorciatoia" per tornare verso via Nenni, ma si dovrà arrivare fino alla rotonda che la mette in comunicazione con via Mameli. L’intervento è stato deciso dal Comune per migliorare la fluidità del traffico, ma soprattutto prevenire l’uso di strade residenziali come scorciatoie rispetto alla viabilità principale e cercare di limitare il rischio dì incidenti spesso verificatisi per immettersi in via Nenni provenendo da via Capponi.