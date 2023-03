Mastrolibro e la meravigliosa avventura

Al TeatroDante Carlo Monni di Campi, oggi alle 16 va in scena il quinto spettacolo della stagione per ragazzi: "Mastrolibro e la meravigliosa avventura" di Manola Nifosì, una produzione Attodue. Lo spettacolo ha come interpreti Sergio Aguirre, Manola Nifosì, Elena Fabiani e Luigi Monticelli, mentre i costumi e la scenografia sono di Alessandra Vadalà, le luci di Alessandro Ruggiero e la fonica di Matilde Tarchiani. Pensato per ragazzi e ragazze dai 6 ai 10 anni e per le loro famiglie, la commedia racconta la storia di Elena, una bambina che vive in un universo limitato, dai confini prestabiliti, netti e precisi, fatto di sano realismo e di controllo, un controllo che lei stessa pretende ed esercita per dominare le sue paure. Poi un giorno i suoi genitori prendono una decisione: la mandano da sola ad affrontare la città, con i suoi rumori e le sue luci. Un improvviso temporale la costringe a ripararsi dentro la biblioteca comunale e dai libri presto saltano fuori personaggi che hanno fatto la storia della letteratura, e nei quali Emma inizierà a riflettersi. Personaggi che la spingeranno ad affrontare, da sola, nuove e insolite esperienze, che la coinvolgeranno in avventure meravigliose, che solo i libri possono regalarti. Spinta dai suoi nuovi amici, Emma dovrà scegliere e decidere, abbandonarsi ad accettare o contestare. Ed Emma finalmente inizierà a giocare, scoprendo in sé un piglio che nasce dalla consapevolezza di una interiorità finalmente conquistata. Info e prenotazioni: 055.8940864, [email protected] oppure whatsapp 346303817.

B. B.