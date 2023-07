Mastishow, il vernacolo e oltre Risate senza età in riva all’Arno

Una serata divertente in riva all’Arno. Stasera alle 21,30 nell’arena del circolo Sms Nave a Rovezzano, in via Villamagna 111, va in scena il “Mastishow” che sarà arricchito da altri intrattenimenti sia musicali che in vernacolo fiorentino. Ai classici scherzi telefonici di Alessandro Masti famosi in tutta la Toscana, seguiranno le più belle canzoni di Uragano Patty, insieme alle imitazioni di Claudio Zero, le barzellette e gli sketch di Valerio Ranfagni, protagonista del teatro in vernacolo con i suoi monologhi tutti da ridere. Per concludere il karaoke di Borotalco Dj. Una serata per spettatori di ogni età e per le famiglie, sulle fresche rive dell’Arno dove il pubblico potrà trascorrere due ore in allegria. Lo spettacolo sarà preceduto alle 20 dalla cena di Mezzestate, all’aperto. E’ consigliata la prenotazione sia per la cena che per l teatro, per informazioni rivolgersi allo 055.6530284 oppure 3333324196. Il circolo si trova all’inizio, venendo da Firenze, del centro abitato della Nave a Rovezzano.

F. Que.