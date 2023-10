Mastershock, Un Giallo Gastronomico al Conventino Caffè Letterario

Martedì 17 alle 18 il giallo gastronomico di Gianluca Corrado entra al Conventino Caffè Letterario di Firenze.

In ’Mastershock. Una gara di cucina tra veleni e apparenze’, sei ragazzi partecipano a una gara di cucina che si trasforma in breve in un’esperienza ricca di colpi di scena. Il castello medievale di Maranzano sarà teatro di un’indagine che porterà i giovani investigatori a cercare di risolvere un mistero in un continuo alternarsi tra vero e falso e numerosi colpi di scena

A dialogare con l’autore ci sarà Maurizio Gagliardi, preside dell’Istituto Comprensivo Le Cure di Firenze.