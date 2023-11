Decorazioni natalizie per chi è stato colpito dall’alluvione. Massini e Pelù testimonial alla Coop

Campi Bisenzio, 25 novembre 2023 – A un mese a dal Natale, a dare un segnale di speranza alle famiglie colpite dall'alluvione ci ha pensato Unicoop Firenze. Con due testimonial d'eccezione come Stefano Massini e Piero Pelù. Stamani infatti, al supermercato Coop di via Buozzi, rimasto chiuso anch'esso due settimane a causa della piena, è stato allestito un punto di distribuzione di decorazioni natalizie con la collaborazione della sezione soci Coop di Campi. Un impegno concreto, quello dei due artisti, che li vedrà in scena con lo spettacolo di raccolta fondi «Ripartiamo» il prossimo 3 gennaio al Tuscany Hall di Firenze (biglietti disponibili su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana).

"Ma c'era bisogno – hanno detto Massini e Pelù – anche di fare qualcosa per alzare il morale delle persone, soprattutto dei bambini e, al tempo stesso, fare in modo che l'attenzione su quanto accaduto resti alta”.

Prosegue intanto anche l'impegno di Unicoop Firenze: la campagna di solidarietà promossa in tutti i punti vendita Coop con l'obiettivo di coinvolgere soci e consumatori ha permesso fino a oggi di raccogliere 100.000 euro, che diventeranno 200.000 grazie e Unicoop Firenze, che verranno utilizzati dalla Protezione Civile regionale per aiutare la popolazione nella fase di ricostruzione.