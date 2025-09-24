Massacrata con la roncola dal marito, Sofia è uscita dal coma. “Ha lottato per le sue figlie”

Firenze, 24 settembre 2025 – Ha aperto gli occhi dopo quasi un mese mezzo. Sofia, la 43enne di Fiesole massacrata a colpi di roncola dal coniuge, 45enne di origini tunisine, nella loro casa sulle colline di Firenze, è uscita dal coma. “I riflessi stanno tornando lentamente – spiega papà Alessandro –, la mobilità degli arti inferiori è invece parziale e più graduale. Ancora non parla a causa della tracheotomia, ma ci sono segnali positivi e a breve verrà trasferita al Don Gnocchi per al riabilitazione”. Le condizioni della donna avevano subito fatto pensare al peggio, ma “lei ha lottato per rimanere in vita, lo ha fatto per le sue due figlie”, continua il padre.

La sera dello scorso 9 agosto, l’uomo si è lanciato su Sofia mentre era di spalle. Con un falce agricola di circa trenta centimetri l’ha colpita sulla nuca, al collo, su petto e schiena. Circa venti i colpi. I più profondi quelli alla testa. L’uomo – difeso dall’avvocato Samuele Zucchini – è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri, pochi minuti dopo l’agguato e ora si trova a Sollicciano. Durante l’interrogatorio di garanzia, ha dichiarato che al momento dei fatti era sotto effetto di cocaina e alcol. Ha poi confessato di aver afferrato la roncola, ma di non ricordare cosa sia effettivamente successo dopo.

Ad aggravare la sua situazione, però, oltre alle ricostruzioni della mamma e del padre di Sofia, ci sono le dichiarazioni riportate dai carabinieri intervenuti sul posto. A quest’ultimi, il 45enne – ammanettato – avrebbe infatti detto: “Ho fatto bene ad ammazzarla, avrei dovuto fare la stesso cosa con i miei suoceri”. Mentre poche ore prima della terribile aggressione, avrebbe urlato alla madre della moglie: “Ti farò piangere per tua figlia”. Elementi che ad oggi farebbe propendere le indagini degli inquirenti verso una premeditazione dell’agguato.

In attesa dei risultati degli accertamenti disposti dal pm titolare dell’inchiesta, Alessandra Falcone, sui cellulari di entrambi, gli inquirenti stanno cercando di fare luce sui contorni della vicenda e sul movente. Secondo quanto ricostruito, i due stavano attraversando un periodo complicato del matrimonio. Da tempo, si legge, l’uomo “maltrattava” la moglie con “offese e vessazioni continue”. Il rapporto si sarebbe incrinato a causa delle continue contestazioni del marito sullo stile di vita di lei e su come venivano educate le due figlie (di 2 e 3 anni). Cosa può aver fatto da detonatore quella notte? Un litigio perché “volevo portare il giorno dopo le due bambine da mia madre che sarebbe ripartita il lunedì per la Tunisia”, ha risposto l’uomo durante l’interrogatorio.

Il legale Zucchini intanto ha dato incarico a un consulente di parte affinché tracci un profilo del suo assistito, che prima della feroce aggressione aveva partecipato con la moglie a delle sedute di coppia.

Nelle prossime settimane è prevista anche l’udienza al tribunale di Firenze nella quale si deciderà l’eventuale revoca al 45enne della responsabilità genitoriale sulle due figlie.