Maschere musica e giochi. Ecco il Carnevale

Secondo appuntamento, domani, con "Il Paese dei balocchi", il Carnevale di Sesto Fiorentino organizzato dalla Pro Loco di Sesto e dal Comune in collaborazione con una lunga serie di associazioni e realtà del territorio. Il via, alle 14,30, sarà con la "La Balena, la Fatina e Pinocchio", con la Fata Turchina che, a bordo di una fantastica balena, intratterrà i bambini. Dalle 15 prenderanno il via le iscrizioni del concorso delle mascherine che assegnerà un riconoscimento ai costumi più originali e creativi: la sfilata delle maschere e la premiazione è prevista dalle 16,30 alle 18,30. Alle 15 prenderà il via anche la sfilata nel centro cittadino e lo spettacolo in piazza Vittorio Veneto degli allievi di danza della Art Music Academy "Liberi di essere se stessi" diretto da Claudia Nuzzaci. In piazza Vittorio Veneto saranno poi presenti gli stands delle associazioni di volontariato con gadgets, coriandoli e stelle filanti.