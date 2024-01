Maschere e tradizioni. Oggi torna il Carnevale

Carnevale mugellano, si va a iniziare. Da oggi a Borgo San Lorenzo, che vanta una plurisecolare tradizione carnevalesca, dà avvio alle sfilate, che si terranno, come tradizione, intorno ai giardini di piazza Dante, salvo quella del Martedì Grasso, che torna nel piazzale del Centro Giovanile. In tutto saranno cinque appuntamenti con gruppi a tema, ospiti a sorpresa, carri, trenini e tanti coriandoli: si parte oggi per proseguire nelle domeniche 28 gennaio, 4 e 11 febbraio, e infine il martedì grasso, 13 febbraio. E quest’anno ci saranno attività e stand fin dal mattino, ogni domenica. "Saranno giorni all’insegna del divertimento e dello stare insieme – dice la vicesindaco Cristina Becchi - in una Borgo San Lorenzo che è pronta ad accogliere tra musica e colori grandi e piccini. Questa sarà la 311esima edizione, un numero che fa capire quanto questo appuntamento sia importante e ben radicato nella tradizione borghigiana. Un sentito grazie al Comitato del Carnevale".