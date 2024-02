Maschere e musica. Duecento persone al Carnevale dei disabili

Ormai è un appuntamento consolidato ed atteso che si è dovuto interrompere, giocoforza, solo in occasione della pandemia per poi riprendere lo scorso anno. Ieri, al circolo Acli "Gli Incontri" di Quinto Basso è tornato il "Carnevale con i disabili" promosso, come di consueto, dall’Associazione Comunale Anziani. Alla festa, quest’anno, hanno partecipato circa 200 persone, diverse delle quali in maschera, giovani disabili provenienti da quattro centri diurni e strutture del territorio insieme ai loro familiari e agli operatori. Dopo un pranzo completo, dall’antipasto al dolce, offerto dall’Associazione Anziani, gli ospiti hanno cantato e ballato sulle note di una orchestra presente. All’iniziativa hanno preso parte l’assessore sestese alle Politiche sociali e presidente della Società della Salute zona Fiorentina Nord Ovest Camilla Sanquerin che ha salutato gli ospiti e il presidente dell’Associazione Comunale Anziani Giacomo Svicher che ha ringraziato il circolo ospitante, gli intervenuti e i tanti volontari "senza i quali iniziative come questa ma anche altre non potrebbero essere realizzate".