Maschere e giochi. Badia a Settimo abbraccia il Carnevale

Carnevale a Badia a Settimo, pronti a festeggiare. Appuntamento domenica dalle 14,30 in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, con animazione, palloncini, bolle e tante attrazioni per i più piccoli. L’evento è organizzato dalla Proloco della piana di Settimo, in collaborazione con l’Humanitas di Scandicci che ha una sezione con volontari proprio a Badia. Il carnevale badiano è ormai una tradizione; l’impegno dei volontari porta tanto divertimento nella piazza principale del paese, e sono tante le persone che ormai arrivano anche da Scandicci capoluogo per una festa che ogni anno presenta sempre nuovi eventi e attrazioni.