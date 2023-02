I Comuni del Chianti celebrano il Giorno del Ricordo con cerimonie commemorative, eventi culturali ed occasioni di approfondimento. Per la ricorrenza del 10 febbraio, il Comune di Greve in Chianti ha organizzato una cerimonia in memoria dei martiri delle Foibe. L’iniziativa è in programma alle 15.30 nel giardino in via Brodolini. A San Casciano, sempre venerdì, alle 10 sarà deposta una corona al cippo commemorativo dedicato alle vittime delle Foibe presente nell’area del cimitero del capoluogo. Domenica 19 febbraio alle 16,30, sarà il Circolo Acli di San Casciano, presso la sala della Cupola, ad ospitare un pomeriggio con le letture a cura di Tiziana Giuliani e Maria Claudia Valdini. A ricordare il momento dell’Esodo saranno le due curatrici insieme a Simone Coli e Maria Sara Cellai. L’evento è ad ingresso gratuito su prenotazione: 055 82 83 87 entro il 17 febbraio.