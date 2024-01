Martini (Ordine degli ingegneri Firenze): "Necessario un parcheggio in Oltrarno urgente una soluzione per i residenti"

"C’è forte necessità di un parcheggio pubblico in Oltrarno per tornare a rendere la città più vivibile per i fiorentini". A dirlo è Fiorenzo Martini, coordinatore della Commissione trasporti dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, dopo il parere negativo della Soprintendenza delle Belle Arti all’ipotesi di un parcheggio sotterraneo in piazza del Cestello.

"Il parere della Soprintendenza è comprensibile, data la delicatezza di piazza del Cestello - dice Martini - ma il problema della sosta per l’Oltrarno resta ed è grande, anche perché la tramvia è relativamente distante, in particolare per le persone più anziane. In zona non esistono grandi parcheggi pubblici ma continuano ad aprire quelli privati, ovviamente con costi assai più elevati per i cittadini. Bisogna lavorare per sviluppare parcheggi e box auto dedicati esclusivamente ai residenti, perché anche quando il sistema delle tramvie sarà completato il traffico privato non sparirà".