Martina Voce accoltellata, quinto intervento chirurgico: “E’ forte, sta andando bene”

Oslo, 26 dicembre 2024 – Sarà operata per la quinta volta Martina Voce, la ragazza fiorentina che studia e lavora a Oslo e che nella mattinata di venerdì 20 dicembre è stata accoltellata dall’ex fidanzato mentre si trovava al lavoro in un negozio di prodotti italiani.

Come spiega il padre, l'avvocato Carlo Voce, la nuova operazione riguardo la mano sinistra, la più danneggiata dai colpi inferti da Mohit Kumar, informatico norvegese di 24 anni di origine indiane, anche lui ricoverato. "Sarà un intervento lungo, di 5-6 ore - spiega il padre che stamani ha visto la figlia prima dell'operazione - L'ho vista passare, sta bene, ha aperto gli occhi, ha provato a parlare un'altra volta - ha ancora il tubo della tracheotomia e riesce a dire alcune parole - mi ha mandato un bacio, le ho detto di farsi forza, che sono qui, lei ha alzato il dito per dire tutto ok". "Sta bene - prosegue il genitore - è molto vigile: la cucciola è forte, sta andando bene".