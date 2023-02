Martedì Grasso all’Hard Rock Café arriva Diabolik

Un colorato e irriverente live show per festeggiare Giovedì Grasso all’Hard Rock Cafe. Domani sera alle 21, e per un’ora e mezza, si scateneranno sul palco i 2000’s Rock Party con uno spettacolo dal vivo di musica a 360° senza distinzione di genere e proponendo tutti quei brani diventati iconici negli anni 2000. Una vera festa in maschera sia sul palco che sotto.

Il 21 febbraio, Martedì Grasso, a partire dalle 20 avrà inizio il Black&White Party organizzato dal Lions Club Firenze Pitti, insieme a Diabolik Astorina Srl e Hard Rock Cafe Firenze, una serata evento di carnevale come ospite d’onore “Diabolik”, in occasione dei 60 anni del Re del Terrore. Ci saranno molte sorprese e ospiti, tra i quali Riccardo Nunziati, il famoso disegnatore di Diabolik. La serata è in maschera per chi lo vorrà. Il ricavato della serata verrà devoluto ad un progetto di accoglienza dei profughi ucraini.

Per info e prenotazioni:

Hard Rock Cafe Firenze – www.hardrockcafe.comlocationflorence

Per info e prenotazioni: 055 277841 | [email protected]