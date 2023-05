Marradi Triberti resta in sella Alle urne in Mugello è plebiscito

di Paolo Guidotti

Ha superato il 70%, e forse non ci sperava neppure lui. Perché stavolta i contendenti non erano due ma tre, e fare il tris, ovvero il terzo mandato, non era scontato,. E anche perché il centrodestra a Marradi sta crescendo. Così ieri Tommaso Triberti è rimasto chiuso a lungo nella sede elettorale, per poi uscire e festeggiare, con la liberatoria apertura di una bottiglia di spumante, applaudito e abbracciato. Lo ammette: "Sì, ero teso, più di sempre. La sentivo partita complicata." Quando esce sa di aver vinto, ma non ha ancora i dati nel dettaglio. Glieli dicono: lui sopra il 70%, Benedettini del centrodestra al 20% e Frassineti, competitor a sinistra, sotto il 10%. "Accidenti – strizza gli occhi e sorride –. No, non credevo di poter arrivare a questi numeri, sinceramente. Avevo visto, col passare dei giorni che la campagna elettorale era montata bene, la partecipazione aumentava giorno dopo giorno, e avevo preso fiducia. Ma questi dati stupiscono anche me, è un risultato bellissimo".

Il segreto della vittoria? "Non c’è segreto. Abbiamo lavorato per dieci anni, siamo usciti con una lista fatta di persone che si sono impegnate per il paese, e credo che questo abbia aumentato notevolmente la forbice". E a chi gli chiede la cosa più bella di questa campagna elettorale risponde: "Il gruppo, il merito è loro prima di tutto. Un gruppo che mi ha ricaricato, sì la cosa più bella in assoluto sono stati loro". Preferisce non rispondere sulla cosa più brutta– "Lasciamo perdere, sono state fatte cose indegne, questa non è politica".

Triberti è stato bersagliato dai complimenti al telefono: "Dopo due minuti dal risultato mi ha chiamato Benedettini per farmi le congratulazioni. Lo ringrazio di cuore, il rapporto con Stefano c’è sempre stato e ho stima di lui". Altre chiamate? "Mi ha telefonato Maria Elena Boschi, per chiedermi com’era andata…" E adesso? "Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, lavorare per Marradi. Lavorare è fatica, ci sono tante cose aperte, alcune complicate, da Rugginara al San Francesco, ma continuiamo il cammino avviato, ce l’hanno chiesto i nostri concittadini. Che evidentemente hanno apprezzato il lavoro fatto".

Sul fronte degli sconfitti, Benedettini del centrodestra non esprime delusione per la sconfitta. "E’ stato un mese intenso e ci siamo messi in gioco. Sapevamo che non ce l’avremmo fatta, Tommaso avrebbe vinto, anche se non mi aspettavo in queste dimensioni. E pensavo che la nostra lista qualche voto in più lo prendesse".

Più amaro il commento di Frassineti: "Abbiamo perso, con un risultato inferiore alle aspettative, dobbiamo essere onesti nel dirlo. Avevamo un progetto innovativo: partire dal basso, in contrasto col sistema partitocratico, ma il sistema ha vinto anche questa volta. I marradesi hanno scelto la continuità. Speriamo sia la scelta giusta, speriamo che chi ha vinto, e al quale facciamo i complimenti, faccia l’esclusivo interesse di Marradi. A noi è stato assegnato il ruolo di opposizione e anche dall’opposizione porteremo avanti solo ed esclusivamente gli interessi di Marradi".