Marradi Partita a tre Triberti ci prova ancora

Marradi a un giorno dal voto riflette. Deve scegliere sindaco e consiglio comunale per i prossimi cinque anni. E deve scegliere tra la continuità e il cambiamento. Perché il sindaco uscente Tommaso Triberti si ripresenta, e cerca il terzo mandato.

Sicuramente non sarà come cinque anni fa, quando stravinse con percentuali bulgare, quasi l’87%, battendo la candidata del centrodestra, Raffaella Ridolfi, ferma al 13%. Non sarà come allora, anche perché i candidati stavolta sono tre. Triberti, Rudi Frassineti, Stefano Benedettini. Rudi Frassineti nel 2018 era con Triberti, e nei cinque anni precedenti era stato il suo vicesindaco. Poi, non riconfermato vicesindaco, ha lasciato il Pd e il gruppo di maggioranza, è passato con Sinistra Civica Ecologista, e si è candidato a sindaco alla testa di una lista civica, "Anima Marradi", che ha fatto del coinvolgimento dei cittadini e della partecipazione il proprio mantra. Ed è composta soprattutto da giovani.

Il centrodestra, unito, ha fatto scendere in campo un neofita della politica, Stefano Benedettini, iscritto a Fratelli d’Italia, vigile del fuoco a Faenza, persona stimata e pacata. Parte da una base elettorale consistente, se si considera che alle ultime elezioni politiche i partiti del centrodestra hanno ottenuto quasi il 45%.

Nella lista di Benedettini per il consiglio comunale si è ripresentata anche la candidata sindaco di cinque anni fa Raffaella Ridolfi. Anche Triberti e il suo gruppo "Insieme per Marradi", sostenuti da Pd, Italia Viva – il partito del sindaco – e Psi, ha deciso di puntare molto sui giovani, e conta su quanto fatto nei dieci anni precedenti, sulla notevole quantità di finanziamenti ottenuti per iniziative e opere pubbliche, sull’ottimo e non scontato esito della vicenda Ortofrutticola, e su quella che lui chiama la ritrovata centralità di Marradi, testimoniata anche dalla presenza in queste settimane a Marradi di presidente e vicepresidente della Regione e del sindaco di Firenze Dario Nardella.

Ma il risultato stavolta non è scontato. A deciderlo i circa 2500 elettori marradesi.

Paolo Guidotti