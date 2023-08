Marradi: Lavori Pronti a Partire sulla Pericolosa Curva di Rugginara

Passo avanti sull’annosa questione della pericolosa curva di Rugginara a Marradi. Il consiglio comunale di Marradi, nella sua ultima seduta, ha approvato la variante allo strumento urbanistico per permettere i lavori di allargamento della curva di Rugginara, sulla strada Faentina. I lavori, che saranno eseguiti dalla Città Metropolitana di Firenze e che sono finanziati con i fondi della graduatoria delle Aree interne, partiranno entro quest’anno e riguardano la messa in sicurezza in prossimità della curva. Il progetto prevede infatti la realizzazione di un muro a retta - con conseguente aumento della visibilità - e l’allargamento della carreggiata. L’intervento avrà un importo lavori superiore ai 300mila euro.

La realizzazione di questa opera, attesa da molti anni, è stato rallentato a causa dell’alluvione del maggio scorso, ma adesso riprende il suo iter amministrativo-burocratico per consentire l’inizio dei lavori nel più breve tempo possibile. L’ultimo ‘step’ prima dell’inizio del cantiere è costituito dalle eventuali osservazioni da parte dei privati. Nei prossimi giorni sarà possibile visionare la variante allo strumento urbanistico sul Burt della Regione Toscana.