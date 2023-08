Marradi, la strage di cani Polpette avvelenate e ami Scatta il piano straordinario

FIRENZE

Non si fermano gli avvelenamenti di cani nel marradese. In un paio d’anni, lo segnalano i Carabinieri forestali , sono avvenuti decine di casi sospetti. Sospetti che hanno fatto ora scattare un piano di monitoraggio straordinario dell’area. Gli ultimi casi nella zona tra Lutirano e Gamogna. "E’ un problema annoso, in particolare a Marradi, ma non solo. Un problema che va affrontato", dice il comandante del gruppo di Firenze, colonnello Luigi Bartolozzi. Che ha attivato controlli approfonditi, e un’attività di bonifica, alla ricerca di esche pericolose, con il supporto delle Unità cinofile antiveleno di Follonica e di Chiusi della Verna la prima presso il reparto Biodiversità e la seconda che fa riferimento al Parco del Falterona e delle Foreste Casentinesi.

Il sopralluogo nelle aree marradesi di Gamogna e della valle di Lutirano, molto estese, è stato effettuato in più giorni con tre cani specializzati, due labrador ed un pastore belga malinois, che si sono alternati nella ricerca. Nel corso delle operazioni non sarebbero state ritrovate esche velenose, ma le indagini non sono ancora concluse: nei prossimi giorni sono previsti nuovi sopralluoghi con l’impiego delle unità cinofile. I Carabinieri forestali si sono confrontati anche con le categorie, cacciatori e tartufai, spesso indicati come potenziali autori dei tentativi di avvelenamento. Ovviamente si tratta di persone senza scrupoli e molto "particolari", perché è difficile pensare a un cercatore di tartufi o un cacciatore che mette in giro bocconi avvelenati. Eppure accade: si cerca di scoraggiare altri a frequentare determinate aree tartufigene, in cui il giro economico può essere notevole. Oppure si usano veleni per far fuori i "nocivi", volpi e lupi, col rischio che anche qualche cane ingoi la polpetta letale.

Del resto oggi l’armamentario degli avvelenatori si è ampliato: non c’è solo la stricnina, ma anche antiparassitari, la "lumachina" o perfino il liquido anticongelante per le auto. E siccome alla cattiveria non c’è mai fine, si racconta anche di salsicce appese, con all’interno un’ancoretta da pesca, che l’animale ingoia morendo tra lunghe sofferenze. "Stiamo intanto monitorando tutti i sospetti avvelenamenti, e gli ultimi tre anni sono stati inseriti in una banca dati", dice il colonnello Bartolozzi. Che ricorda come la problematica dei casi di avvelenamento a Marradi sia stato sottoposta anche in Prefettura, dove è attivo un tavolo apposito sulla questione, tavolo disposto da un decreto del Ministero della Salute.

Paolo Guidotti