Marradi, convegno sulla castanicoltura tradizionale e moderna contro i cambiamenti climatici

Tempestivo il Centro di studio e documentazione sul castagno di Marradi, presieduto da Elvio Bellini, che ha organizzato un convegno di grande rilevanza sul tema "La castanicoltura tradizionale e moderna: come fronteggiare le calamità naturali causate dai cambiamenti climatici". Tema attualissimo visti i disastri che frane e smottamenti hanno causato in tanti castagneti secolari di Marradi. E per darne ulteriore prova il Centro studi ha preparato anche una mostra fotografica che documenta la situazione della viabilità e dei castagneti dell’Appennino Tosco-Romagnolo devastati, a maggio dalla furia dell’acqua.

Il via alle 9,30, al teatro degli Animosi: dopo i saluti del sindaco Tommaso Triberti, e di Elvio Bellini, aprirà i lavori l’assessore regionale all’Agricoltura Stefania Saccardi; poi sono previsti numerosi interventi, di tecnici, ma anche di castanicoltori danneggiati, di Marradi, Palazzuolo, Firenzuola e Castel del Rio. Le conclusioni del convegno saranno affidate al professor Bellini, il quale evidenzia già il dramma che la castanicoltura locale sta vivendo: "Frane e smottamenti hanno travolto e portato a valle interi castagneti con piante monumentali plurisecolari. In poche ore è stato distrutto un patrimonio di grande importanza storico-culturale, e compromessa la ragion d’essere di attività produttive ed economiche agro-forestali della nostra già indebolita montagna".

Il convegno si concluderà nel pomeriggio con una visita al castagneto didattico, anch’esso danneggiato da frane.

