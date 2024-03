Marradi cerca la svolta. In nome della resilienza

Marradi vuol lasciarsi alle spalle l’annata più sfortunata, un 2023 segnato dal terremoto, centinaia di frane e due alluvioni. Cerca di farlo approvando un bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 che vuol dare un segnale di resilienza e ripresa: con il taglio all’Irpef comunale 2024, meno costi per le aree dei mercati e per le imprese, invariati per i servizi a domanda, dagli asili al suolo pubblico. E l’impegno di nuovi importanti investimenti che cambieranno il volto del paese.

Le emergenze, sottolinea il vicesindaco Andrea Badiali, "pur confermando la fragilità di questo come di tanti altri territori di montagna, non hanno impedito all’amministrazione comunale di innestare la marcia della ripresa, delineando un bilancio che dota il Comune di una struttura comunale più solida, e che non taglia, non riduce ma anzi consentirà nei prossimi anni di poter essere ancora più ambiziosi’, mentre ‘varie misure pregevoli si vedranno già a partire da quest’anno". Prima decisione del bilancio, ridurre il peso fiscale, per tener conto delle difficoltà sofferte dai cittadini nell’ultimo anno: ecco allora un primo abbattimento con una revisione delle aliquote per i primi due scaglioni di reddito già a partire da quest’anno, e la scelta di mantenere invariate le tariffe di tutti i servizi a domanda: scolastici, mense e trasporti.

Previste agevolazioni per i commercianti, come la conferma della gratuità del suolo pubblico, esteso anche ai fiorai, e la riduzione del canone per le fiere. "’E’ un bilancio approvato in un anno difficile, al quale ha lavorato una struttura comunale in parte nuova e rinnovata, che ringrazio per l’ottimo lavoro - sottolinea il sindaco Tommaso Triberti-. Si mettono le basi per un ulteriore sviluppo di Marradi nei prossimi anni, sapendo che con quello che c’è già e con i lavori previsti dalle ricostruzioni e dai bandi finanziati, già in estate Marradi avvierà una serie di cantieri che consentiranno di proseguire il percorso di questi anni". Poi conclude: "Sappiamo che le partite più importanti come sanità, viabilità extracomunale e linea Faentina non riguardano questo bilancio comunale. Continueremo a portare avanti queste battaglie da protagonisti"

Paolo Guidotti