Marradi, cani morti avvelenati: è caccia alle esche

Firenze, 28 agosto 2023 – Dopo la morte di alcuni cani per presunto avvelenamento nel Comune di Marradi (Firenze) i carabinieri della stazione dei carabinieri forestali di Palazzuolo sul Senio (Firenze) hanno effettuato una bonifica nell'area insieme all'unità cinofila antiveleno di Follonica (Grosseto).

Il sopralluogo è stato effettuato in più giorni mediante l’ausilio di tre cani specializzati (due labrador ed un pastore belga malinois) per l’individuazione di esche avvelenate/pericolose. L’area è molto ampia e i cani si sono alternati nella ricerca ma durante l’intervento non sono stati tuttavia rinvenuti bocconi o esche. Nei prossimi giorni, è stato spiegato, sono previsti ulteriori sopralluoghi.