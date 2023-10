Mario Maggi, l’angelo nel fango. Morte dimenticata per 57 anni. Adesso è una vittima in più

di Manuela Plastina

FIRENZE

Le vittime ufficiali dell’alluvione di Firenze del 1966 non sono più 35, ma 36: al numero 11 dell’ordine alfabetico, ora c’è il nome di Mario Maggi. Aveva 44 anni, padre di 4 figli tra i 21 e i 5 anni, cittadino di Castel San Niccolò (Arezzo). Era a Firenze quella notte per lavoro, ucciso nel suo furgone travolto da una frana sulla Bolognese, all’altezza de la Lastra. La figlia Lina, che in questi anni ha lottato per ottenere il riconoscimento del motivo della morte del padre, ha ricevuto la notizia del riconoscimento ufficiale dal Ministero degli interni.

Signora Lina, cosa ha provato nel ricevere questa comunicazione?

"Grande commozione. Sono corsa sulla tomba di mio padre, che si trova nel cimitero a 100 metri da casa mia a Castel San Niccolò, e gli ho detto: ’Ce l’abbiamo fatta’. Con lui riposa mia sorella maggiore e poco più in là c’è la tomba di mamma".

Non è stato semplice.

"Tanti tentativi di sapere come fosse morto babbo, sono andati a vuoto. Spesso ho pensato di demordere. Finchè ho conosciuto Franco Mariani, presidente dell’associazione Firenze Promuove e profondo conoscitore della storia dell’alluvione. Abbiamo combattuto insieme, mi ha spronato ad andare avanti".

Ricorda quei giorni del 1966? "Avevo dieci, una sorella di 21 gravemente disabile, un fratello di 18 e una sorellina di 5. Eravamo nella nostra casa, che era isolata e in mezzo al niente. Con noi c’era come sempre mamma. Pioveva tanto. Babbo si era già licenziato dalla ditta edile di zona per la quale lavorava per cambiare occupazione, ma il datore gli chiese la cortesia di lavorare due giorni in più per chiudere un cantiere a Pratolino".

Per questo quella notte era a Firenze?

"Sì, erano le sue ultime ore di lavoro per quella ditta. Non è più tornato. Non avevamo sue notizie. Cercavano di rassicurare mamma e noi, dicendo che probabilmente era rimasto bloccato nell’inferno fiorentino di quelle ore. Mio zio invece andò a cercarlo negli obitori: sapeva che c’erano cadaveri senza nome. Lo trovò e riconobbe con fatica al San Giovanni di Dio in piazza Ognissanti. Era nudo, completamente avvolto dal fango che gli aveva portato via anche i vestiti. Lo abbiamo saputo solo il lunedì mattina. Mamma non ha neanche potuto vedere il suo corpo chiuso nella tomba e se ne rammaricava".

Da allora la vostra vita è stata stravolta.

"Mamma è andata a lavorare facendo le faccende nelle case e a fare punture. Io mi occupavo delle due sorelle. È stato difficile senza il babbo e anche il suo stipendio. È andata meglio quando mio fratello e poi io abbiamo potuto lavorare".

Per tanti anni non ha saputo come fosse morto suo padre? "Son riuscita a scoprire i dettagli da poco, grazie ad articoli di giornale dell’epoca raccolti da Mariani, alla testimonianza di un vigile urbano e di una donna, un ’angelo del fango’ inglese: l’ho conosciuta alle celebrazioni per i 50 anni e mi ha raccontato che a La Lastra, dove viveva, vide scorrere sotto casa sua la frana che trascinava il camion. Ora so dove è morto di preciso e a che ora".

Adesso che il riconoscimento come vittima dell’alluvione è arrivata, cosa prova?

"Sono orgogliosa di poter rendere omaggio a mio babbo e anche a mia mamma, morta 17 anni fa senza avere un perché e dopo aver combattuto per 50 anni contro l’omertà di tanti. Il sindaco di Castel San Niccolò Antonio Fani insieme a Franco Mariani e Firenze Promuove porteranno una corona sulla tomba di babbo il 5 novembre. Ci saremo io e mia sorella più giovane, le uniche rimaste. Sarà il giusto omaggio a un uomo buono che non aveva colpe, se non di lavorare per la sua famiglia".