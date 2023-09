"Marina è morta mentre stava lavorando"

FIRENZE

Era un’assistente domiciliare, Marina Ysabel Flores Olivos, la peruviana di 55 anni deceduta giovedì mattina in un incidente in viale Corsica. E per la Cgil, il suo decesso - in cui è implicato anche un mezzo pesante - è un infortunio mortale sul lavoro.

E l’episodio, spiega la Fp-Cgil "ci fa riflettere di nuovo sulle tante criticità del servizio domiciliare".

Venerdì scorso, ricorda il sindacato, si è svolto un tavolo di conciliazione in Prefettura tra la cooperativa che ha in appalto dal Comune il servizio di assistenza domiciliare e le organizzazioni sindacali che avevano aperto una vertenza sulle condizioni e l’organizzazione del lavoro: il tavolo ha dato esito negativo e il sindacato di conseguenza, nell’occasione, ha subito indetto una iniziativa di protesta per il 9 ottobre in città.

Prosegue la Fp Cgil: "Queste lavoratrici, circa 150, vivono problematiche legate alla cattiva organizzazione del servizio, che le sottopone a numerosi spostamenti durante la giornata per recarsi nelle case degli utenti a prestare assistenza - si arriva fino a 1011 utenti al giorno - con tragitti che arrivano anche a 20 chilometri al giorno. Cattiva organizzazione del lavoro e tempi ristretti per gli spostamenti, come abbiamo detto in Prefettura, aumentano il rischio di incidenti sul lavoro. Si tratta di lavoratrici che, ricordiamo, prestano assistenza a domicilio ad anziani e disabili residenti nel Comune di Firenze, e che oltre a queste problematiche organizzative si trovano anche ad avere un contratto nazionale scaduto ormai da troppo tempo e ancora non rinnovato".

Sul fronte delle indagini, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Probabilmente verrà disposto un esame esterno sulla salma. Probabile l’affidamento di una consulenza sulla dinamica. Da valutare le posizioni di tre persone: il conducente dello scooter di cui Marina era passeggera (suo marito), il conducente del mezzo pesante e quello di un’auto che stava uscendo in retromarcia da un parcheggio a lisca di pesce.

ste.bro.