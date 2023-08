Marina di Candeli, l’impianto sportivo cambia look

Nuovo look per Marina di Candeli: nuovi bagni, nuovi spogliatoi, nuova area di accoglienza. Manca solo il progetto esecutivo per dare il via al completamento del restyling dell’impianto sportivo comunale che pochi anni fa aveva visto realizzati i nuovi campi e la nuova illuminazione. "Ora è necessaria una riqualificazione complessiva delle strutture – spiega il sindaco Francesco Casini – di un luogo di accoglienza e socialità, oltre che di sport, per tutte le generazioni".

I soldi per i lavori ci sono: l’amministrazione comunale ha stanziato 100 mila euro nell’ambito di una variazione di bilancio approvata nell’ultima seduta del consiglio comunale.

"Il voto positivo – spiega l’assessore allo sport e al bilancio Enrico Minelli –apre la strada alla progettazione esecutiva. Le aree da migliorare in primis sono gli spogliatoi e la zona dell’accoglienza: necessitano di interventi strutturali, per rendere la struttura più funzionale e accogliente nei confronti dell’utenza".

La struttura comunale di via della Massa, ospita tre campi da tennis e tante attività legate al fiume Arno sul quale si affaccia Come ad esempio la canoa e il beach volley. Su questo impianto poi c’è un progetto di ampliamento redatto nel 2020 per un nuovo edificio coperto e sostenibile da collegare alla parte già esistente.

L’intervento previsto su Marina di Candeli, come sottolinea ancora Enrico Minelli, è "un tassello della volontà di riqualificare e potenziare tutti gli impianti sportivi comunali del nostro territorio".

Manuela Plastina