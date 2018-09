Firenze, 20 settembre 2018 - Marina Abramovic in un cinema Odeon strapieno, che ha preceduto l’inaugurazione della sua mostra, “The Cleaner”, allestita a Palazzo Strozzi, fino al prossimo 20 gennaio, ha raccontato se stessa e la sua arte. Sul palco insieme a lei, il direttore di Palazzo Strozzi e curatore dell’esposizione Arturo Galansino, oltre al sindaco Dario Nardella. Marina è arrivata al braccio del suo compagno, Todd Eckert. Dopo l’incontro al cinema Odeon il pubblico ha potuto ammirare nelle sale di Strozzi le sue performance grazie alle reinterpretazione degli artisti-attori scelti e preparati per l’occasione.