Mariani, la magia dell’argilla Mani e cuore: l’arte di un maestro

L’arte di Luigi Mariani diventa una mostra emozionante che racconta l’antica tradizione imprunetina di creare opere artistiche con l’argilla.

Non a caso l’esposizione delle sue statue in terracotta viene ospitata nei Loggiati del Pellegrino, dopo il lungo restauro diventati vetrina privilegiata delle eccellenze del territorio. E Mariani è davvero un’eccellenza.

E’ nato dalle sue mani il presepe che ogni anno viene allestito sul sagrato di Santa Maria del Fiore di Firenze: nel 2010 gli fu chiesto di realizzarlo per l’Opera del Duomo. Prima creò le statue a grandezza naturale di Gesù Bambino, Maria e Giuseppe. Poi di anno in anno ha aggiunto personaggi nuovi, frutto del lavoro ritagliato nel tempo libero e di tanta pazienza e passione. Dal 2020 nel presepe c’è anche una pastorella con una colomba in mano: il volto è quello della moglie di Luigi, Rossana, venuta a mancare un anno prima. Dal 2021 un altro pastore la accompagna: è l’autoritratto dello stesso autore, per poter restare vicino alla sua amata almeno nel periodo natalizio.

Luigi Mariani ha anche realizzato il nucleo principale del presepe di terracotta esposto ogni Natale davanti alla basilica di Impruneta.

Ma sono solo le sue opere più in vista. Nella mostra "Mani, cuore, argilla" da domani a domenica 26 marzo ai Loggiati del Pellegrino, l’artista presenta altre opere in terracotta, busti e statue di famiglia e di carattere religioso.

L’inaugurazione sarà alle 17 di domani con il sindaco Alessio Calamandrei e l’assessore alla cultura Matteo Aramini. L’autore dialogherà nell’occasione con la storica Chiara Bonechi.

Manuela Plastina