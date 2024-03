Maria sul luogo dei manganelli: "Sto meglio, ma li denuncerò"

"Mi hanno dato venti giorni di prognosi ma sono in miglioramento, sto meglio". A dirlo è Maria, la giovane che era stata colpita al volto nella carica di polizia dello scorso 23 febbraio. Ha il naso rotto, ancora i segni delle botte sul viso ma è scesa nuovamente in piazza. "Oggi (ieri, ndr) sono qui non solo per dire che le forze dell’ordine spesso abusano nel loro potere, e per fortuna questa volta è diventato un caso mediatico, ma sono qui soprattutto per dire stop al genocidio in Palestina" dice prima di sfilare nel corteo insieme ad amici e compagni. Ovviamente i fatti della settimana scorsa li ha ancora ben impressi davanti agli occhi. "Era un corteo assolutamente pacifico, non era assolutamente violento come alcuni hanno cercato di dire. Quando siamo arrivati nei pressi del consolato americano sono partite delle cariche della polizia" racconta sottolineando che "le cariche sono state sproporzionate e a freddo su persone ferme. Io in quel momento ho preso un colpo in faccia sotto l’occhio e sono stata portata via dall’ambulanza". Un episodio su cui Maria è intenzionata a non lasciar perdere: "Denuncerò il poliziotto".

Denuncia che non potrebbe essere l’unica: sono stati cinque i manifestanti refertati il 23 febbraio. E comunque la procura si è messa in moto a prescindere dalla denunce. In un senso, o nell’altro. Alcuni manifestanti, appartanenti all’area dei Sì Cobas e dei Collettivi studenteschi, sono stati deferiti dalla Digos per le ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale e per la manifestazione non autorizzata (il corteo doveva raggiungere Borgo Ognissanti, non il Consolato Usa), ma la procura, con l’acquisizione di alcuni video “chiave“, sta valutando anche l’operato delle forze di polizia. Se cioè la loro reazione sia stata sproporzionata rispetto all’“offesa“ ricevuta.